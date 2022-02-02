https://news.day.az/society/1431950.html Страшное ДТП в Агджабеди - есть погибшие - ФОТО
Страшное ДТП в Агджабеди - есть погибшие - ФОТО
Инцидент произошел на трассе поселок Аран - Бахрамтепе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проезжей части дороги в районе села Каравелли Агджабединского района автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в попутный грузовик с прицепом, принадлежащий гражданину Исламской Республики Иран.
В результате аварии погибли находившиеся в легковом автомобиле дедушка и внук. Это жители села Тезекенд Агджабединского района Гасымов Джахид Джамал оглу и Гасымов Камал Джахид оглу.
По факту начато расследование.
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