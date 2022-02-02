Страшное ДТП в Агджабеди

Инцидент произошел на трассе поселок Аран - Бахрамтепе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проезжей части дороги в районе села Каравелли Агджабединского района автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в попутный грузовик с прицепом, принадлежащий гражданину Исламской Республики Иран.

В результате аварии погибли находившиеся в легковом автомобиле дедушка и внук. Это жители села Тезекенд Агджабединского района Гасымов Джахид Джамал оглу и Гасымов Камал Джахид оглу.

По факту начато расследование.