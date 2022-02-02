Население Азербайджана получит возможность смотреть телеканалы нового типа

После принятия нового закона "О СМИ" население Азербайджана получит возможность смотреть новые телеканалы с помощью операторов кабельного телевидения и IPTV.

Как сообщил в среду в эксклюзивном интервью Trend председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Азербайджана Исмет Саттаров, некоторые действующие в Азербайджане операторы интернет ТВ обратились в НСТР с просьбой наладить вещание с помощью операторов кабельного телевидения и IPTV, передает Day.Az.

По его словам, в действующем законодательстве по данному вопросу есть пробелы.

"Потому что в то время, когда принимался "Закон о телерадиовещании", интернет ТВ еще не было. Этот вопрос нашел свое отражение в законе "О СМИ". Если закон вступит в силу, то операторы интернет ТВ смогут получать лицензию на вещание при соблюдении определенных требований и организовать трансляцию в пакетах операторов кабельного телевидения и IPTV. То есть население получит возможность смотреть новые телеканалы с помощью этих операторов.

Конечно, в этом должны быть заинтересованы и сами вещатели. Интернет ТВ должно иметь интересный контент, чтобы оператор кабельного телевидения или IPTV также был заинтересован в их трансляции", - сказал Саттаров.