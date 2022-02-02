В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган - ВИДЕО
В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Автомобиль марки "Тофаш" с государственным регистрационным номером 99-RU-039 был установлен отделом Государственной дорожной полиции Сабаильского районного управления полиции и размещен на стоянку.
Отмечается, что не имеющий права на управление автомобилем водитель Нихад Гусейнов является активным больным коронавирусом. Он был передан по назначению.
В Сабаильском РУП заведено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение антиэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).
В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия.
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