В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 620 случаев заражения коронавирусом, 3 385 человек вылечились, 24 - скончались, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 670 313 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 630 727 человек вылечились, 8 779 - скончались, число активных больных составляет 30 807.

За последние сутки в стране проведены 18 797 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 191 130.