Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 866 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 062, вторую - 1 412, третью - 32 392 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 075 995. Первую дозу вакцины получили 5 236 758, вторую - 4 745 006, третью - 2 094 231 человек.