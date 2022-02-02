https://news.day.az/society/1432145.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 866 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 062, вторую - 1 412, третью - 32 392 человека.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 075 995. Первую дозу вакцины получили 5 236 758, вторую - 4 745 006, третью - 2 094 231 человек.
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