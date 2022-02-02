На границе с Ираном задержан наркоторговец, изъято 9 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в ГПС, 2 февраля около 01:50 на территории пограничной заставы близ города Билясувар Билясуварского района пограничники задержали нарушителя границы.

В ходе обыска у задержанного жителя Баку Аскерова Умида Надир оглу (1988 г.р.) были обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические средства весом около 8 кг 800 г (7 900 граммов марихуаны, 900 граммов метамфетамина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.