Минздрав обратился к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны постоянно находиться под наблюдением, независимо от времени года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Ильгар Тахироглу.

По его словам, в весенне-летний сезон страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, а также проводить много времени на открытом воздухе в жаркую погоду: "Им рекомендуется принимать много жидкости. Также рекомендуется вовремя принимать лекарства".

И.Тахироглу отметил, что COVID-19 поражает весь организм: "Больные сахарным диабетом и сердечной недостаточностью должны быть более внимательными".