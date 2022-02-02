https://news.day.az/society/1432234.html ANAMA о взорвавшихся в Евлахском районе боеприпасах - ФОТО
ANAMA о взорвавшихся в Евлахском районе боеприпасах - ФОТО
Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило информацию в связи со взрывом со смертельным исходом в Евлахском районе.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. Житель села Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 г.р.) во время ведения сельскохозяйственных работ погиб в результате взрыва, вызванного прикосновением к неизвестному предмету.
В ходе расследования и проверок, проведенных агентством на территории, было установлено, что обнаруженные взрывные устройства относятся к категории кассетных боеприпасов.
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