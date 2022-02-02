Вакцинация - единственный способ разорвать цепочку заражений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду врач-инфекционист Вюсаля Яшар.

"У заразившихся коронавирусом чаще всего наблюдаются кашель и высокая температура, которая может повышаться до 39 градусов. Вакцинация является единственным способом разорвать цепь заражений и взять под контроль заболеваемость коронавирусом", - сказала она.

По ее словам, несмотря на большое число заражений, показатель госпитализации небольшой.

"Хотя заболеваемость штаммом "омикрон" переносится легко, он очень заразен. Вакцинация поможет легко перенести болезнь в случае заражения", - сказала врач.