Азербайджанский врач о применении антибиотиков при коронавирусе

Бесконтрольное применение антибиотиков при заражении COVID-19 и другими вирусными инфекциями - это неверный способ лечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду врач-инфекционист Вюсаля Яшар.

Она отметила, что антибиотики не обладают противовирусным действием.

Врач добавила, что применение антибиотиков показано лишь в определенных случаях.

"При тяжелом течении заболевания коронавирусом через 48 часов присоединяется вторичная бактериальная инфекция. В подобном случае обязательно применение антибиотиков", - сказала она.