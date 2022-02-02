https://news.day.az/society/1432255.html Азербайджанский врач о применении антибиотиков при коронавирусе
Азербайджанский врач о применении антибиотиков при коронавирусе
Бесконтрольное применение антибиотиков при заражении COVID-19 и другими вирусными инфекциями - это неверный способ лечения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду врач-инфекционист Вюсаля Яшар.
Она отметила, что антибиотики не обладают противовирусным действием.
Врач добавила, что применение антибиотиков показано лишь в определенных случаях.
"При тяжелом течении заболевания коронавирусом через 48 часов присоединяется вторичная бактериальная инфекция. В подобном случае обязательно применение антибиотиков", - сказала она.
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