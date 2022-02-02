Наглядным доказательством успешности молодежной политики стало освобождение сынами Азербайджана земель Родины от оккупации

Основы молодежной политики в Азербайджане были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и она успешно продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в среду сказал Day.Az участник состоявшегося сегодня в Баку Молодежного форума Ульви Османлы.

Он отметил, что наглядным доказательством успешности этой политики стало освобождение от оккупации родного Карабаха во время 44-дневной Отечественной войны сынами Азербайджана, подросшим поколением, никогда не видевшим Карабах.

Участник форума добавил также, что одна из основных линий молодежной политики связана с образованием молодежи, что является частью государственной стратегии. Он отметил множество новшеств в рамках стратегии в сфере образования, строительство школ модульного типа в различных регионах страны, ремонт и реконструкцию школьных зданий.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, и ответил на вопросы участников форума.