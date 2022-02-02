https://news.day.az/society/1432279.html Пожар в авторемонтном цехе в Баку - ФОТО
Пожар в авторемонтном цехе в Баку - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в авторемонтном цехе в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были немедленно привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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