Пожар в авторемонтном цехе в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в авторемонтном цехе в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были немедленно привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.