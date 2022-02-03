https://news.day.az/society/1432288.html MÜSİAD Azərbaycan и TÜİB обсудили перспективы сотрудничества
MÜSİAD Azərbaycan и TÜİB обсудили перспективы сотрудничества
MÜSİAD Azərbaycan и Общественное объединение бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) обсудили перспективы сотрудничества.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на MÜSİAD.
Было отмечено, что встреча состоялась между руководителем MÜSİAD Azərbaycan Рашадом Джабирли, председателем правления TÜİB Хусейном Бююкфыратом и членами правления обеих структур.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в работе над совместными проектами и подготовку новых проектов.
Было отмечено, что привлечение инвестиций в Азербайджан является важным и приоритетным вопросом.
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