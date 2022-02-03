В Гяндже 5 членов семьи отравились угарным газом

В Гяндже зафиксирован факт отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Вюсал Зейналов 1982 года рождения, Эльяна Велиева 1985 года рождения, Ульви Зейналлы 2008 года рождения, Ася Зейналлы 2015 года рождения и Айша Зейналы 2007 года рождения госпитализированы с диагнозом отравление.

Пациентам оказана немедленная медицинская помощь, состояние их удовлетворительное.

По предварительной информации, они отравились в доме угарным газом.