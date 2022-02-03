https://news.day.az/society/1432324.html В Гяндже задержан подозреваемый в совершении вооруженного ограбления - ФОТО - ВИДЕО
В Гяндже задержан подозреваемый в совершении вооруженного ограбления - ФОТО - ВИДЕО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Кяпазским районным управлением полиции Главного управления полиции города Гянджи, была установлена личность лица, ограбившего студентов.
Об этом Day.Az сообщили в Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.
В результате расследования выяснилось, что житель города ранее судимый Эльнур Буньядзаде 31 января проник в квартиру, где проживали студенты, угрожал им ножом и присвоил золото, серебро и мобильный телефон.
Задержанный передан следствию, расследования продолжаются.
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