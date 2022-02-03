https://news.day.az/society/1432420.html Из России возвращены несколько сотен граждан Азербайджана
Из России возвращены несколько сотен граждан Азербайджана
Около 650 оставшихся в России граждан Азербайджана доставлены в страну сухопутным путем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, около 650 граждан, оставшихся в соседней стране и зарегистрированных в соответствии с необходимой процедурой, пересекли государственную границу через пропускной пункт "Самур".
Процесс занял 5 дней.
У граждан, доставленных в страну, был взят тест на коронавирус, и они были помещены на однодневный карантин в Губе. Граждане с отрицательным результатом теста через день были отпущены домой.
Отметим, с 27 декабря до 29 января через сухопутную границу в страну были доставлены 4217 наших соотечественников.
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