Арестован убийца 4-летней девочки в Баку
В отношении Мехмана Мансурова (1990 г.р.), обвиняемого в убийстве 4-летней девочки в Баку, избрана мера пресечения в виде ареста.
Как передает Day.Az, представление следственного органа об избрании меры пресечения было рассмотрено в Хазарском районном суде.
В отношении Мехмана Мансурова была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.
Отметим, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории Хазарского района тела Марьям Гусейнли (2018 г.р.). Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Мехман Мансуров (1990 г.р.) был задержан в качестве подозреваемого.
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