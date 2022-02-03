https://news.day.az/society/1432490.html В Азербайджане выявлено более 6 000 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено более 6 000 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 113 случаев заражения коронавирусом, 2 267 человек вылечились, 18 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 676 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 633 994 человека вылечились, 8 797 - скончались, число активных больных составляет 33 635.
За последние сутки в стране проведены 17 272 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 208 402.
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