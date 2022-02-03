https://news.day.az/society/1432491.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 436 человек, сообщает в четверг Day.A со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 080, вторую - 1 921, третью - 33 435 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 114 431. Первую дозу вакцины получили 5 239 838, вторую - 4 746 927, третью - 2 127 666 человек.
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