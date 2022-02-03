Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 436 человек, сообщает в четверг Day.A со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 080, вторую - 1 921, третью - 33 435 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 114 431. Первую дозу вакцины получили 5 239 838, вторую - 4 746 927, третью - 2 127 666 человек.