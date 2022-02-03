https://news.day.az/society/1432529.html Венгрия реализует стипендиальную программу для студентов из Азербайджана
Венгрия реализует стипендиальную программу для студентов из Азербайджана
Венгрия предлагает 200 стипендиальных мест для студентов из Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Министр отметил, что между двумя странами развиваются связи в области науки и образования, и Венгрия рада реализации стипендиальной программы для азербайджанских студентов.
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