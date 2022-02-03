https://news.day.az/society/1432552.html В Гяндже автомобиль сбил 3 пешеходов и врезался в здание - ФОТО
В Гяндже автомобиль сбил 3 пешеходов и врезался в здание - ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" не справился с управлением и сбил 3 женщин, которые шли по обочине. Затем автомобиль врезался в 5-этажное здание.
В результате аварии водитель и 3 пешехода получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что их состояние тяжелое.
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