В Гяндже автомобиль сбил 3 пешеходов и врезался в здание

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" не справился с управлением и сбил 3 женщин, которые шли по обочине. Затем автомобиль врезался в 5-этажное здание.

В результате аварии водитель и 3 пешехода получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что их состояние тяжелое.