Суд продлил срок ареста Салима Муслимова

Срок ареста экс-министра труда и соцзащиты Азербайджана Салима Муслимова продлен на один месяц, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста Салима Муслимова. Ходатайство было удовлетворено, и мера пресечения в виде ареста была продлена еще на месяц.

В Службе государственной безопасности Азербайджана были расследованы факты злоупотребления и ненадлежащего выполнения Салимовым Муслимом Январ оглу своих полномочий во время его работы на должности министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. В ходе расследования в рамках уголовного дела, возбужденного на основании собранных материалов, было установлено злоупотребление Салимом Муслимовым служебными полномочиями. Были установлены подозрения для его обвинении в требовании и получении части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту частных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах, с использованием в качестве посредников подчиненных ему должностных лиц.

Также было установлено, что Салим Муслимов неоднократно брал взятки в крупном размере за результаты проверок, проводимых Госслужбой трудовой инспекции министерства во время строительства и реконструкции объектов производственного, социально-бытового и другого назначения.

Также подтвердились подозрения в том, что он неоднократно получал от руководителей различных территориальных филиалов от 10 до 30 тысяч манатов в виде взяток за результаты проведенных проверок.

Напомним, что Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.