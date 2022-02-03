Еще одна школа в Баку закрылась на карантин

Бакинская школа-лицей №20 снова перешла на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи со случаями заражения COVID-19 Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о переводе школы-лицея №20 на дистанционное обучение сроком на 7 дней.

Отметим, из-за распространения коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей 18 октября прошлого года школа-лицей № 20 на 14 дней перешла на дистанционное обучение, с 30 октября этот срок был продлен еще на 10 дней. С 11 ноября прошлого года в школе было возобновлено очное обучение.