В Баку ожидается ураганный ветер

В Баку и на Апшеронском полуострове 5 февраля ожидается переменная облачность, скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/сек.

Как передает Day.Az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, ожидается, что в дневное время скорость ветра в некоторых местах увеличится до 23-28 м/с.

Температура воздуха понизится на 8-10° по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана погодные условия будут неустойчивыми.

Начиная с завтрашнего вечера и до утра 6 февраля в некоторых районах ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

Осадки ожидаются интенсивными в основном в Губа-Гусарском регионе Большого Кавказа, в Восточном Зангезуре, Карабахе и Дашкесан-Гедабейской зоне.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м / с.

В горных и предгорных районах существует вероятность обледенения дорог.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями, понизится на 5-10°.