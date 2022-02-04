Разрабатывается план мероприятий в связи с "Годом города Шуша"

Министерство культуры Азербайджана разрабатывает план мероприятий в связи с "Годом города Шуша", объявленным в этом году распоряжением главы государства.

Об этом сказала Trend сотрудник пресс-службы министерства культуры Марьям Гафарзаде, передает Day.Az.

"В рамках работ, проводимых в культурной столице Азербайджана, предусмотрено восстановление исторических памятников, музеев и библиотек, других культурных учреждений города. Планируется проведение в городе в течение года мероприятий местного и международного значения, концертов и фестивалей, организация медиа-туров, съемок новых фильмов. Наряду с традиционными культурными мероприятиями, такими как "Хары бюль-бюль", "Дни поэзии Вагифа", "Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли", в этом году также предусматривается проведение в городе Шуша литературного фестиваля по случаю 190-летия Хуршидбану Натаван", - сказала Гафарзаде.

По ее словам, с целью пропаганды богатого культурного наследия этого древнего азербайджанского города министерством культуры был начат проект "Жемчужины культуры города Шуша", который охватывает следующие направления - "Архитектурная летопись города Шуша", "Шуша - храм азербайджанской музыки", "Шуша - очаг мугама", "Школа ковроткачества Карабаха - Шуша", "Литературная жизнь города Шуша", "Стиль национальной одежды", "Личности города Шуша".

"Основной целью проекта является более широкая пропаганда богатой культуры этого древнего края", - сказала Гафарзаде.