Жуткое ДТП в Ширване: погиб сотрудник банка, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ширване пострадали 3 человека, один человек погиб
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 23 часов вечера на проспекте Гейдара Алиева.
Автомобиль Hyundai на большой скорости столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате находившиеся в автомобилях пассажиры и водители - жители Ширванского района Гасымов Али Фирудин оглу 1982 года рождения, Абасов Аждар Абас оглу 1982 года рождения, Амиров Нурлан Аят оглу 1990 года рождения и Мамедов Юсиф Зохраб оглу были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, Аждар Абасов скончался от полученных травм. Отметим, что погибший был сотрудником Ширванского филиала "Rabitabank".
При аварии автомобиль снес с корнями сосну на обочине дороги. Городскому хозяйству . нанесен ущерб.
По факту проводится расследование.
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