Жуткое ДТП в Ширване: погиб сотрудник банка, есть раненые

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ширване пострадали 3 человека, один человек погиб

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 23 часов вечера на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль Hyundai на большой скорости столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате находившиеся в автомобилях пассажиры и водители - жители Ширванского района Гасымов Али Фирудин оглу 1982 года рождения, Абасов Аждар Абас оглу 1982 года рождения, Амиров Нурлан Аят оглу 1990 года рождения и Мамедов Юсиф Зохраб оглу были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, Аждар Абасов скончался от полученных травм. Отметим, что погибший был сотрудником Ширванского филиала "Rabitabank".

При аварии автомобиль снес с корнями сосну на обочине дороги. Городскому хозяйству . нанесен ущерб.

По факту проводится расследование.