https://news.day.az/society/1432666.html В Гахе найдено тело пропавшего мужчины - ФОТО
В Гахе найдено тело пропавшего мужчины - ФОТО
В Гахском районе найдено тело мужчины, пропавшего без вести две недели назад.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 57-летнего жителя села Гахбаш Гахского района Абдуллы Абдуллаева было обнаружено сегодня утром в водоканале на территории села.
Отметим, 57-летний Абдулла Абдуллаев 24 января вышел из дома и не вернулся.
Ведется расследование.
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