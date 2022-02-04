В Гахе найдено тело пропавшего мужчины

В Гахском районе найдено тело мужчины, пропавшего без вести две недели назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 57-летнего жителя села Гахбаш Гахского района Абдуллы Абдуллаева было обнаружено сегодня утром в водоканале на территории села.

Отметим, 57-летний Абдулла Абдуллаев 24 января вышел из дома и не вернулся.

Ведется расследование.