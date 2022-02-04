В Азербайджане арестовали мужчину, выдававшего себя за журналиста

Мужчина, который, представляясь журналистом, вымогал деньги у чиновников, задержан при совершении преступления.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

Сообщается, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия на основании информации, поступившей в связи с тем, что Гаджиев Байрам Назим оглу, представившись представителем СМИ, потребовал от директора учреждения здравоохранения определенную сумму за то, чтобы удалить со страниц "Sizintv.az" и "Vətəndaş Bayram Hacıyev", зарегистрированных им в соцсети "Facebook" и видео-платформе "YouTube", недостоверную информацию о нем и больше не распространять такие публикации.

В ходе этих мероприятий Б.Гаджиев был задержан при получении на территории Наримановского района Баку 2000 манатов от руководителей других медучреждений с теми же намерениями.

По указанным фактам 3 февраля 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, Б.Гаджиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 182.2.2, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.