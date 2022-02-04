https://news.day.az/society/1432731.html Названа причина приостановки перевода студентов в Азербайджане
Названа причина приостановки перевода студентов в Азербайджане
В период зимних каникул в нынешнем учебном году перевод студентов из вуза в вуз и с одной специальности на другую осуществляться не будет в целях обеспечения устойчивости учебного процесса и недопущения пробелов, которые могут возникнуть в процессе обучения в результате перевода.
Об этом сообщили в министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
В ведомстве отметили, что прогнозируются двухнедельная задержка начала обучения в высших учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса, перенос экзаменационных сессий и каникул, а также задержки в определении студентов, которые будут получать стипендии.
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