Названа причина приостановки перевода студентов в Азербайджане

В период зимних каникул в нынешнем учебном году перевод студентов из вуза в вуз и с одной специальности на другую осуществляться не будет в целях обеспечения устойчивости учебного процесса и недопущения пробелов, которые могут возникнуть в процессе обучения в результате перевода.

Об этом сообщили в министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что прогнозируются двухнедельная задержка начала обучения в высших учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса, перенос экзаменационных сессий и каникул, а также задержки в определении студентов, которые будут получать стипендии.