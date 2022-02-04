Хорошая новость для пенсионеров

Ожидается, что процентное увеличение среднемесячной заработной платы будет объявлено в ближайшие дни. При этом трудовые пенсии будут индексироваться по этому проценту.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов сообщил, что согласно действующему законодательству, после индексации пенсий повышение коснется пенсий первого месяца этого года.

Он отметил, что, несмотря на то, что решение об индексации было принято в конце января или начале февраля, пенсии индексируются по проценту увеличения среднемесячной зарплаты в предыдущем году:

"Поэтому процентное увеличение официальной среднемесячной заработной платы объявляется Госкомстатом в конце первого месяца или в начале второго месяца. Есть разница в один месяц, но по закону она должна быть проиндексирована и выдана в первый месяц".

В.Байрамов сообщил, что январские пенсии уже выплачены:

"Поэтому по действующим правилам при выплате пенсий в феврале к февральской пенсии должна быть прибавлена ​​прибавка за январь. Пенсия, подлежащая выплате в феврале, будет предоставляться гражданам вместе с прибавкой".

Отметим, что с начала 2022 года минимальный размер трудовых пенсий в нашей стране повышен с 200 до 240 манатов, а пенсии ниже этой суммы увеличены до 240 манатов.