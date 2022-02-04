Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-5-7° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 мм ртутного столба ниже нормы до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, местами мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 7-11° тепла, в горах 2-6° мороза, днем 0-2° мороза.