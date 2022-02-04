Что станет с капиталом умершего пенсионера?

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана внесло ясность в вопрос накопленного пенсионного капитала умерших граждан.

Как сообщили Day.Az в министерстве, размер ежемесячной пенсии определяется на основе накопленного на лицевом счете пенсионного капитала за счет взносов социального страхования, которые страхователь выплачивал по достижении пенсионного возраста или инвалидности до достижения пенсионного возраста.

Отмечено, что в случае смерти застрахованного членам его семьи назначается пенсия вместо уплаченных им взносов на обязательное государственное социальное страхование: "Если дети до 18 лет обучаются очно, то они получают эту пенсию до 23 лет. Если установлена инвалидность детей до достижения ими возраста 18 лет, и она сохраняется и после достижения ими возраста 18 лет, они также продолжают получать эту пенсию.

Кроме того, на основании уплаченных страхователем взносов на обязательное государственное социальное страхование трудовую пенсию могут получать и другие члены его семьи, а именно жена (муж), мать, отец, достигшие пенсионного возраста, а также жена (муж), мать, отец, ставшие инвалидами I или II степени. То есть накопленный человеком пенсионный капитал направляется на социальное обеспечение членов его семьи даже в случае смерти человека. Индексация пенсий также распространяется на пенсии, выплачиваемые по случаю потери кормильца".

Отметим, что 26 января состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике. На заседании депутаты высказали свое мнение относительно вопроса пенсионного капитала после смерти лица, а также вопросам назначения инвалидности.

Кроме того, в Милли Меджлисе пройдут слушания на тему "Реформы в сфере трудовых пенсий: результаты, трудности и перспективы". На слушаниях также будет обсуждаться вопрос о судьбе пенсионного капитала после смерти лица.