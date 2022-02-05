Сколько в Азербайджане онкологических больных?

В Азербайджане, так же как и во всем мире, растет число людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По данным статистики за 2020 год, в Азербайджане зарегистрировано 54 403 онкологических больных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-онколог Азад Керимли.

По его словам, в целом в 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 11 595 человек с первой стадией онкологического заболевания.

"Однако необходимо смотреть на демографические показатели: количество онкологических заболеваний увеличивается параллельно росту численности населения. Там, где повышается плотность населения, растет статистика не только онкозаболеваний, но и других болезней. Если сравнивать со статистическими данными соседних стран, то можно сказать, что в Азербайджане не так уж много онкобольных", - отметил Керимли.