Когда в Азербайджане завершится установка сейсмостанций?

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрена установка скважинных станций, которые предоставит Турция.

Об этом заявил Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, передает Day.Az.

"В планы Республиканского центра сейсмологической службы на 2022 год включен вопрос установки 10 сейсмологических станций на освобожденных территориях. Кроме того, в настоящее время в Азербайджане продолжается процесс установки 22 сейсмостанций, который планируется завершить к марту", - сказал Етирмишли.