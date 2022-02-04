МВД о задержании Расима Мамедова

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о задержании председателя Общественного объединения "Коалиция общественного контроля" Расима Мамедова.

Как передает Day.Az, в информации МВД говорится, что 17 сентября 2021 года Расим Мамедов, придя в расположенное в городе Сумгайыт ООО "Azmetal", начал оскорблять заместителя директора ООО Рамиза Гусейнова нецензурной бранью и потребовал от него выйти во двор здания.

После того, как Р.Гусейнов спустился во двор здания, Р.Мамедов снова употребил в адрес Р.Гусейнова нецензурные выражения, после чего ударил складчика ООО Сабира Исмайлова по голове мобильным телефоном, тем самым нанес ему телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в Сумгайытском городском управлении полиции было проведено соответствующее расследование, по результатам которого было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса. 3 февраля Расим Мамедов был задержан по подозрению в совершении указанного преступления.