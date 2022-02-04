https://news.day.az/society/1432813.html Сколько школ и классов на онлайн-обучении в Азербайджане?
Сколько школ и классов на онлайн-обучении в Азербайджане?
В Азербайджане девять школ и 299 классов перешли на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.
По его словам, последняя статистика свидетельствует о росте инфицирования коронавирусом по сравнению с предыдущими месяцами.
"Ситуация находится под контролем, и закрывать школы нет необходимости", - сказал Алиев.
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