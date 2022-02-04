https://news.day.az/society/1432849.html Вышел спецвыпуск журнала "Резидентура"
Вышел спецвыпуск журнала "Резидентура"
Вышел в свет спецвыпуск журнала "Резидентура" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, сообщили Day.Az в ГЭЦ.
В спецвыпуске журнала напечатаны правила приема в резидентуру, список специальностей, программы приема по основным предметам, пояснения к некоторым тестовым заданиям, используемым на вступительном экзамене, образцы тестовых заданий на азербайджанском и русском языках.
Журнал можно приобрести в киоске "Абитуриент" (Баку, Насиминский район, улица А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.
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