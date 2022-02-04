Вышел спецвыпуск журнала "Резидентура"

Вышел в свет спецвыпуск журнала "Резидентура" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, сообщили Day.Az в ГЭЦ.

В спецвыпуске журнала напечатаны правила приема в резидентуру, список специальностей, программы приема по основным предметам, пояснения к некоторым тестовым заданиям, используемым на вступительном экзамене, образцы тестовых заданий на азербайджанском и русском языках.

Журнал можно приобрести в киоске "Абитуриент" (Баку, Насиминский район, улица А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.