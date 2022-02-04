https://news.day.az/society/1432851.html В Азербайджане растет число зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане растет число зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 050 случаев заражения коронавирусом, 3 435 человек вылечились, 26 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 683 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 637 429 человек вылечились, 8 823 - скончались, число активных больных составляет 37 224.
За последние сутки в стране проведен 19 481 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 227 883.
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