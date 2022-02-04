Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 400 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 989, вторую дозу получили 1 811 человек, бустер-дозу получили 30 600 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 149 831, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 242 827, вторую дозу получили 4 748 738 человек, бустер-дозу получили 2 158 266 человек.