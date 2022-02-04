Обнародованы результаты экзаменов по приему на дипслужбу в МИД

Обнародованы результаты экзаменов по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с результатами экзаменов, проведенных 23 января, можно ознакомиться на интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив рабочий номер по мобильным операторам на короткий номер 7727.