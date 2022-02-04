https://news.day.az/society/1432898.html Обнародованы результаты экзаменов по приему на дипслужбу в МИД
Обнародованы результаты экзаменов по приему на дипслужбу в МИД
Обнародованы результаты экзаменов по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел (МИД).
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с результатами экзаменов, проведенных 23 января, можно ознакомиться на интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив рабочий номер по мобильным операторам на короткий номер 7727.
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