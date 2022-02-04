https://news.day.az/society/1432964.html Крупный пожар на газопроводе в Уджаре - ФОТО
Крупный пожар на газопроводе в Уджаре - ФОТО
Утечка газа в Уджаре вызвала сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован сегодня вечером.
При пожаре, вспыхнувшем на четырех линиях - 315-мм, 160-мм, 110-мм и 225-мм, высота пламени достигла 7-8 метров.
Из-за сильного пожара подача газа временно прекращена в села Алпоут, Газыгумлаг, Рамал, Гарадаглы, Чини, Меликбаллы, Алыкенд и часть районного центра.
На место происшествия привлечены две пожарные машины и силы пожарной охраны Уджарского района.
Пожар потушен. Погибших и пострадавших нет.
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