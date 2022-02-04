Крупный пожар на газопроводе в Уджаре

Утечка газа в Уджаре вызвала сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован сегодня вечером.

При пожаре, вспыхнувшем на четырех линиях - 315-мм, 160-мм, 110-мм и 225-мм, высота пламени достигла 7-8 метров.

Из-за сильного пожара подача газа временно прекращена в села Алпоут, Газыгумлаг, Рамал, Гарадаглы, Чини, Меликбаллы, Алыкенд и часть районного центра.

На место происшествия привлечены две пожарные машины и силы пожарной охраны Уджарского района.

Пожар потушен. Погибших и пострадавших нет.