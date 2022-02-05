https://news.day.az/society/1432971.html В Азербайджане разрабатывается план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда
В Азербайджане разрабатывается план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда
В Азербайджане разрабатывается стратегический план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал зампредседателя правления Национальной обсерватории Вугар Гасанов.
Он отметил, что в ближайшее время план развития будет представлен министру труда и социальной защиты населения Сахилю Бабаеву.
"Среди целей превращение Национальной обсерватории в мозговой центр, создание учебно-образовательной платформы, правильное использование кадрового потенциала и т.д.", - сказал Гасанов.
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