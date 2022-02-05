Жалоба Вугара Сафарли будет рассмотрена на заседании Бакинского апелляционного суда

Апелляционная жалоба бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли и других обвиняемых по этому делу будет рассмотрена на заседании Бакинского апелляционного суда, которое пройдет под председательством судьи Фаига Гасымова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

О дате заседания станет известно в ближайшие дни.

Ранее Вугар Сафарли был приговорен к 10 с половиной, а проходивший по этому уголовному делу Надир Мамедов - к шести годам лишения свободы.

Суд назначил условное наказание другим обвиняемым - Беньямину Исмаилову, Адалату Велиеву, Намику Гаджиеву, Бахтияру Фатуллаеву, Тамкину Халилову, Тельману Тахирову, Валеху Оруджеву, Шахину Ибрагимову и Тахине Ягубовой.

Отметим, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями должностных лиц Фонда государственной поддержки развития СМИ.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.