https://news.day.az/society/1433038.html Сотрудники МЧС спасли из пожара 2 детей - ВИДЕО
Сотрудники МЧС спасли из пожара 2 детей - ВИДЕО
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлен 101 выезд на тушение пожара, проведена аварийно-спасательная операция в связи с 1 случаем пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 2 детей.
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