Сотрудники МЧС спасли из пожара 2 детей

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлен 101 выезд на тушение пожара, проведена аварийно-спасательная операция в связи с 1 случаем пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 2 детей.