https://news.day.az/society/1433041.html Сколько человек погибло в ДТП в Азербайджане за сутки? - отвечает МВД
Сколько человек погибло в ДТП в Азербайджане за сутки? - отвечает МВД
Названо число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Азербайджане за минувшие сутки.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, за минувшие сутки на автодорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли и 2 получили ранения.
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