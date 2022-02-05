Сколько человек погибло в ДТП в Азербайджане за сутки?

Названо число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Азербайджане за минувшие сутки.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, за минувшие сутки на автодорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли и 2 получили ранения.