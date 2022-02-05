https://news.day.az/society/1433057.html В Азербайджане преподаватель университета скончался от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане преподаватель университета скончался от коронавируса - ФОТО
Скончался 40-летний преподаватель Бакинского инженерного университета Джамиль Мамедов.
Как сообщил АПА руководитель пресс-службы университета Эльман Бабаев, Дж. Мамедов 1982 года рождения, некоторое время назад заразился коронавирусом.
Он скончался в больнице, в которой проходил лечение, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре