В Азербайджане преподаватель университета скончался от коронавируса
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Скончался 40-летний преподаватель Бакинского инженерного университета Джамиль Мамедов.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы университета Эльман Бабаев, Дж. Мамедов 1982 года рождения, некоторое время назад заразился коронавирусом.

Он скончался в больнице, в которой проходил лечение, передает Day.Az.