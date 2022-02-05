В Азербайджане выросла сумма адресной социальной помощи

Темпы роста суммы адресной государственной социальной помощи, как и других социальных выплат, сохраняются.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи выплачиваемой одной семье, в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов.

Согласно новому закону, порог потребности для назначения адресной государственной социальной помощи увеличен на 17,6% (30 манатов) и установлен в размере 200 манатов на 2022 год. Это также позволит в текущем году увеличить объем адресной государственной социальной помощи.