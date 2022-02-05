Отважный гусарец, героически погибший в боях за Шушу

Боевой путь гусарского бойца Шихмира Агамирова начался с освобождения Физули. Старший прапорщик, посвятивший 12 лет своей жизни военной службе, героически погиб в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шихмир Габиль оглу Агамиров родился 5 апреля 1990 года в городе Гусар. В 2007 году окончил среднюю школу и пошел на военную службу. Пройдя специальный курс, стал прапорщиком. Отважный гусарец был награжден за героизм, проявленный в Апрельских боях. Когда началась 44-дневная Отечественная война, Шихмир бросился в бой за освобождение Физули. Он воевал в составе наших частей, продвигавшихся в направлении Шуши. 7 ноября при освобождении Шуши автомобиль, в котором находился Шихмир, осуществлявший снабжение оружием наших бойцов на передовой, был обстрелян противником из минометов. К сожалению, жизнь Шихмира Агамирова спасти не удалось - он скончался спустя сутки.

"После окончания действительной военной службы Шихмир прошел трехмесячные курсы прапорщиков. Он служил в Физули, Бейлягане и Агджабеди. Проявил героизм в Апрельских боях. По словам фронтовых товарищей, мой сын прошел боевой путь до города Шуша", - рассказал отец шехида Габиль Агамиров.

Брат шехида Эльчин Агамиров тоже поделился воспоминаниями о Шихмире: "Мой брат проявил героизм в боях. Как-то во время войны он сильно заболел. Я просил его заняться здоровьем, но Шихмир решительно заявил, что не оставит товарищей. Он до последнего был на поле боя. Его фронтовые товарищи заходят проведать нас, в беседах с ними мы находим утешение".

Шихмир Агамиров создал семью в 2015 году. Спустя четыре года появилась на свет их долгожданная дочь Амира.

"Я не могу поверить в то, что Шихмира больше нет с нами. Утешение я нахожу в нашей доченьке. Шихмир словно прощался во время нашего последнего телефонного разговора, будто предчувствовал свой уход из жизни. 9 ноября у нашей двери водрузили флаг. Поначалу я подумала, что это по случаю праздника, но при виде машин Скорой помощи свет померк в моих глазах", - рассказала вдова шехида Мялейкя Агамирова.

За проявленный в боях героизм Шихмир Агамиров был посмертно награжден медалями "За освобождение Шуши", "За Родину" и "Отважный боец".

Шихмир Агамиров был предан земле 9 ноября 2020 года. Он похоронен на Аллее шехидов в родном Гусаре.