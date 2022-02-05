В районах Азербайджана выпал снег

В ночь на 5 февраля на территории Азербайджана выпали осадки, в некоторых наблюдались осадки в виде дождя, в горных районах выпал снег, усилился северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, количество выпавших осадков в Агдере (Ордубад) составляет 7,0 мм, в Гейгеле 4,0 мм, в Дашкесане 2,0 мм, Губе, Грызе, Сарыбаше (Гах), Гядабее до 1,0 мм снега, в Садараке, Шаруре, Ордубаде 2,0 мм, Хачмазе, Шабране, Барде, Кюрдамире, Лерике, Астаре, Нахчыване, Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1,0 мм осадков в виде дождя.

Высота снежного покрова составила в Агдере (Ордубад) 46 см, в Сарыбаше (Гах) 18 см, в Лазе 12 см, в Гырзе 10 см, в Гейгеле 5 см, в Дашкесане 4 см.

Северо-западный ветер в Нафталане усилился до 32 м/с, в Тертере до 28 м/с в Мингячевире до 25 м/с, в Джейранчоле, Шеки, Гяндже, Барде до 20 м/с, в Агдаме до 18 м/с, в Шамкире, Зардабе до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 17-20 м/с.