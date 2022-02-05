Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове в ночь с 05 на 06 февраля местами пройдет мокрый снег, который утром прекратится, днем будет в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем-6-9° тепла. В Баку ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90 %, днем-60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и утром местами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

В районах Азербайджана температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах 5-10° мороза, в высокогорье до 15°мороза, днем 0-5° мороза.

06 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.